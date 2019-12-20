2019-12-20T15:39:42+03:00
Общество

В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С пятницы 20 декабря по воскресенье, 22 декабря, в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого водителей будет проверять на предмет опьянения. Об этом сообщает группа пропаганды регионального управления МВД.

В Госавтоинспекции напоминают, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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