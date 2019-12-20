В Калининграде полицейские обнаружили сауну с проститутками

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-20T16:18:14+03:00

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В Калининграде полицейские обнаружили сауну, в которой клиентам дополнительно предоставляли услуги проституток. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

51-летняя владелица сауны предлагала клиентам дополнительные услуги по вызову на место отдыха проституток и предоставляла помещения для оказания интимных услуг. За это часть денег она оставляла себе, что было задокументировано.

Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали мужчин, которые привозили проституток в сауну. В отношении владелицы сауны возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

Также в отношении двух горожанок, которые указывали интимные услуги, составили административные протоколы по статье «Занятие проституцией».

В Калининграде полиция накрыла сауну с проститутками.

ИСТОЧНИК KP.RU