В Калининграде работник автоцентра угнал машину и попал в ДТП
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В Калининграде работник автоцентра стал фигурантом уголовного дела за угон машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
28-летний мужчина решил покататься а «Фольксвагене», который привезли в автоцентр для ремонта. Однако поезда закончилась столкновением с другими автомобилем, а прибывшие на место инспекторы ГИБДД задержали угонщика.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU