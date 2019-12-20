В Калининграде работник автоцентра угнал машину и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 17:50 2019-12-20T17:50:53+03:00

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В Калининграде работник автоцентра стал фигурантом уголовного дела за угон машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

28-летний мужчина решил покататься а «Фольксвагене», который привезли в автоцентр для ремонта. Однако поезда закончилась столкновением с другими автомобилем, а прибывшие на место инспекторы ГИБДД задержали угонщика.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU