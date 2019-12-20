На участке ул. Пугачева в Калининграде запретят парковаться

СЕГОДНЯ 17:55 2019-12-20T17:55:24+03:00

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В Калининграде на участке улицы Пугачева в январе 2020 года запретят остановку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» будут установлены 20 января 2020 года по ул. Пугачева в районе дома № 20 «а»

В пресс-службе мэрии отметили, что запрет остановки вводится в целях повышения безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU