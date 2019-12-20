Калининградка обманом выманила у жителя Волгограда 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:04 2019-12-20T18:05:14+03:00

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В марте этого года 34-летняя калининградка познакомилась в социальной сети с 53-летним жителей Волгоградской области. И практически сразу же стала просить одолжить ей денег.

В этом месяце горожанка предложила встретиться и изъявила желание прилететь к нему, однако осталось решить вопрос с авиабилетами. Обрадованный волгоградец перевел ей 11 тысяч рублей, и после этого общение между ними прекратилось.

За полгода «общения» мужчина перевел ей 80 тысяч рублей, и только потом понял, что стал жертвой мошенницы. Он обратился в полицию, и сотрудники уголовного розыска довольно быстро установили личность подозреваемой и задержали ее.

На женщину завели уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU