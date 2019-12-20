До конца года на ул. Суворова в Калининграде закроют две угольные котельные

СЕГОДНЯ 18:12 2019-12-20T18:12:38+03:00

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В Калининграде до конца года на улице Суворова, 41 и ул. Суворова, 47 в Калининграде будут закрыты две угольные котельные. Потребителей, которых они обслуживали, переключат на сети РТС «Балтийская». Это последние из шести встроенных кочегарок, закрываемых в уходящем году, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Обе котельные были приняты на муниципальный баланс на рубеже двухтысячных годов. Они отапливали три немецких дома, ставших в советское время ведомственными общежитиями. Для того чтобы подключить эти дома к магистральному трубопроводу, пришлось проложить более 500 метров новой теплотрассы и оборудовать в помещениях бывших котельных два тепловых пункта», - отметили в пресс-службе мэрии.

Сейчас в хозяйстве МП «Калининградтеплосеть» осталось 43 угольных котельных, из них 16 встроенных. В 2020 году две угольные котельные – на ул. Чувашской, 4 и ул. Емельянова, 92 планируется перевести на газ. Ещё две – на ул. Невского, 9а и ул. Школьная, 2 будут закрыты с переключением потребителей на централизованные сети теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU