2019-12-20T22:21:59+03:00
Общество

Дед Мороз вручит подарки читателям «Комсомолки» в Калининграде»

Объявляем имена победителей нашей новогодней акции
Редакция "КП"
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..Фото: Александр Подгорчук
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Как мы и обещали, 20 декабря мы подводим итоги нашей праздничной акции. В течение нескольких недель мы принимали от вас, уважаемые читатели, письма Деду Морозу, в которых вы могли попросит для себя или кого-то другого подарок. За время акции мы получили больше 150 (!) таких писем, и готовы назвать имена тех, кому улыбнулась удача.

Итак, в ближайшие дни подарки от Деда Мороза, «Комсомолки» и наших партнеров получат:

- Мария Потолочихина

- Татьяна Пёклина

- Людмила Высоцкая (просила для Дмитрия Васильева)

- Галина Ивочкина

- Надежда Небесенко

- Светлана (последние цифры номера телефона....3951)

- Маргарита (последние цифры номера телефона....1402)

- школьники Ульяна и Андрей (фамилии не указаны)

Репортаж о том, как мы поздравляли победителей, читайте в одном из ближайших номеров «Комсомолки» и на сайте kp.ru.

Мы благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв, и верим, что в Новом году ваши желания непременно исполнятся! С праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дед Мороз вручит подарки читателям «Комсомолки» в Калининграде»
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