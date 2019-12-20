Дед Мороз вручит подарки читателям «Комсомолки» в Калининграде»
Как мы и обещали, 20 декабря мы подводим итоги нашей праздничной акции. В течение нескольких недель мы принимали от вас, уважаемые читатели, письма Деду Морозу, в которых вы могли попросит для себя или кого-то другого подарок. За время акции мы получили больше 150 (!) таких писем, и готовы назвать имена тех, кому улыбнулась удача.
Итак, в ближайшие дни подарки от Деда Мороза, «Комсомолки» и наших партнеров получат:
- Мария Потолочихина
- Татьяна Пёклина
- Людмила Высоцкая (просила для Дмитрия Васильева)
- Галина Ивочкина
- Надежда Небесенко
- Светлана (последние цифры номера телефона....3951)
- Маргарита (последние цифры номера телефона....1402)
- школьники Ульяна и Андрей (фамилии не указаны)
Репортаж о том, как мы поздравляли победителей, читайте в одном из ближайших номеров «Комсомолки» и на сайте kp.ru.
Мы благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв, и верим, что в Новом году ваши желания непременно исполнятся! С праздником!
ИСТОЧНИК KP.RU