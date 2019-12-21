Стадион «Калининград» передали в государственную собственность Калининградской области

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-21T11:45:16+03:00

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Территориальным управлением Росимущества Калининградской области был утвержден акт приема-передачи стадиона на острове (федерального имущества) в собственность региона. Как сообщает пресс-служба областного правительства, официально спортивная арена, построенная к чемпионату мира по футболу 2018 года, перешла в собственность региона 20 декабря.

- В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации это должно было произойти в срок до 1 января 2020 года. Но у нас получилось организовать работу быстрее, поэтому с сегодняшнего дня мы полноправные хозяева стадиона «Калининград», – сказала министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

Содержание спортивного объекта будет составлять около 250 млн рублей в год. При этом софинансирование за счет федерального бюджета в 2020 году составит большую часть.

Ранее сообщалось, что власти сэкономят на уборке и охране стадиона «Калининград» свыше 45 млн рублей.

По данным минспорта на стадионе «Калининград» сегодня функционируют секции по акробатическому рок-н-ролу, стрельбе из лука, гребному и велосипедному спорту, спортивная школа самбо и дзюдо, а также футбольная школа «Дети Балтики».

ИСТОЧНИК KP.RU