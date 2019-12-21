На Правой набережной горела плавучая мастерская
Пожар случился вечером в пятницу
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувшую пятницу 20 декабря пожар случился на Правой набережной в Калининграде. В 21:41 поступило сообщение о возгорании плавучей мастерской.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по калининградской области, произошло загорание обшивки в плавучей мастерской на нижней палубе. В помещении сауны площадь пожара составила 3 квадратных метра.
В ликвидации пожара участвовали расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 17 человек и 4 единицы техники. О пострадавших не сообщается.
17 декабря на судостроительном заводе «Янтарь» горел плавучий док.
ИСТОЧНИК KP.RU