На Правой набережной горела плавучая мастерская

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-21T11:56:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую пятницу 20 декабря пожар случился на Правой набережной в Калининграде. В 21:41 поступило сообщение о возгорании плавучей мастерской.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по калининградской области, произошло загорание обшивки в плавучей мастерской на нижней палубе. В помещении сауны площадь пожара составила 3 квадратных метра.

В ликвидации пожара участвовали расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 17 человек и 4 единицы техники. О пострадавших не сообщается.

17 декабря на судостроительном заводе «Янтарь» горел плавучий док.

ИСТОЧНИК KP.RU