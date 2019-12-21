2019-12-21T11:56:27+03:00
Происшествия

На Правой набережной горела плавучая мастерская

Пожар случился вечером в пятницу
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувшую пятницу 20 декабря пожар случился на Правой набережной в Калининграде. В 21:41 поступило сообщение о возгорании плавучей мастерской.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по калининградской области, произошло загорание обшивки в плавучей мастерской на нижней палубе. В помещении сауны площадь пожара составила 3 квадратных метра.

В ликвидации пожара участвовали расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 17 человек и 4 единицы техники. О пострадавших не сообщается.

17 декабря на судостроительном заводе «Янтарь» горел плавучий док.

ИСТОЧНИК KP.RU

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