На острове Канта устроят огненное шоу в честь открытия новогодней ярмарки

СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-21T12:27:18+03:00

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В Калининграде на острове Канта в субботу 21 декабря стартует новогодняя ярмарка. Начало работы в 12:00.

Как рассказали организаторы из Kaliningrad Street Food, сегодня в честь открытия устроят огненное шоу. Его время точно не определено, представление начнется с наступлением темноты.

Гостей ждут 20 гастрономических проектов из Калининграда, Литвы и Армении, каждый из которых разработал специальное праздничное меню.

Кафедральный собор готовит насыщенную культурную программу: выступления артистов состоятся как в соборе, так и возле него.

Ярмарка проработает до 8 января.

ИСТОЧНИК KP.RU