На острове Канта устроят огненное шоу в честь открытия новогодней ярмарки
В Калининграде на острове Канта в субботу 21 декабря стартует новогодняя ярмарка. Начало работы в 12:00.
Как рассказали организаторы из Kaliningrad Street Food, сегодня в честь открытия устроят огненное шоу. Его время точно не определено, представление начнется с наступлением темноты.
Гостей ждут 20 гастрономических проектов из Калининграда, Литвы и Армении, каждый из которых разработал специальное праздничное меню.
Кафедральный собор готовит насыщенную культурную программу: выступления артистов состоятся как в соборе, так и возле него.
Ярмарка проработает до 8 января.
ИСТОЧНИК KP.RU