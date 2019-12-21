В Калининграде разыскивают 13-летнюю девочку
В Калининграде пропала 13-летняя школьница. Дарья Жиленко, проживающая на улице Новинской, 20 декабря около 23 часов ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Приметы девочки: на вид 13-14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волос русый ниже плеч.
Была одета: бежевая куртка, черные спортивные штаны, бежевые кроссовки, кофта голубого цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении Дарьи Жиленко, сообщите об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU