2019-12-21T13:15:34+03:00
Общество

«Аэрофлот» начал продажу льготных билетов в Калининград

Тарифы действуют в течение всего 2020 года
Александр КАТЕРУША
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Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные и рейсы дочерних авиакомпаний («Россия» и «Аврора») в Калининград. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

Стоимость билета в Москву составит 3800 рублей, в Санкт-Петербург3500 рублей.

Тарифы действуют с 1 января по 31 декабря 2020 года на прямые рейсы в эконом-классе.

Кроме того, «Аэрофлот» приступил к продажам билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток, в Симферополь.

Отмечается, что воспользоваться льготами могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида. Кроме того, льготы распространяются на многодетные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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