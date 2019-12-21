«Аэрофлот» начал продажу льготных билетов в Калининград
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные и рейсы дочерних авиакомпаний («Россия» и «Аврора») в Калининград. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.
Стоимость билета в Москву составит 3800 рублей, в Санкт-Петербург – 3500 рублей.
Тарифы действуют с 1 января по 31 декабря 2020 года на прямые рейсы в эконом-классе.
Кроме того, «Аэрофлот» приступил к продажам билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток, в Симферополь.
Отмечается, что воспользоваться льготами могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида. Кроме того, льготы распространяются на многодетные семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU