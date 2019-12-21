2019-12-21T13:35:06+03:00
Общество

В Железнодорожном взялись за восстановление старинных фахверковых складов

Работы планируют завершить в апреле
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В Железнодорожном начали восстанавливать фахверковые склады XIX-XX века, которые являются объектами культурного наследия местного значения. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«На первом этапе проводятся работы на торговом складе №1 высотой 12 метров. Архитектурную ценность ему придают фахверковые конструкции с этажными выступами, применение традиционных материалов – бутового камня для фундамента, натурального кирпича и керамической черепицы. Еще одна особенность здания – треугольный гусек у самого конька кровли, в котором обычно скрывался механизм (ручная лебедка) для подъема товаров внутрь склада», - говорится в сообщении.

В ходе восстановления вставка, соединяющая здание с жилым домом, получит новое кровельное покрытие из керамической черепицы, включая замену ряда конструктивных элементов.

Уточняется, что здание склада полностью сохранить в первозданном виде не получится – износ около 90%. Старая кирпичная кладка будет демонтирована до уровня первого этажа, а затем восстановлена в первозданном виде с устройством новой фахверковой конструкции стен, стропильной системы и кровельного покрытия из керамической черепицы. Будут сохранены такие важные элементы, как этажные выступы и гусек.

Работы планируют завершить в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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