2019-12-21T15:09:02+03:00
Общество

МЧС проверяет дома культуры и театры в Калининградской области

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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Накануне новогодних праздников сотрудники МЧС начали проверять места проведения массовых мероприятий. Внимание уделяют наличию и состоянию средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики, а также эвакуационных путей и выходов.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области.

Уже проверили культурно-молодежный центр и спортивно-оздоровительный комплекс ЦСКА в Балтийске. Там провели учения, на которых отработали действия по тушению условного пожара.

В Советске прошли учебные тренировки в театре юного зрителя «Молодежный».

Аналогичная проверка противопожарного состояния, включающая тренировку по эвакуации и инструктаж, были проведены сотрудниками МЧС в центре культуры «Парус» Советска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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