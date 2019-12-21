МЧС проверяет дома культуры и театры в Калининградской области
Накануне новогодних праздников сотрудники МЧС начали проверять места проведения массовых мероприятий. Внимание уделяют наличию и состоянию средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики, а также эвакуационных путей и выходов.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области.
Уже проверили культурно-молодежный центр и спортивно-оздоровительный комплекс ЦСКА в Балтийске. Там провели учения, на которых отработали действия по тушению условного пожара.
В Советске прошли учебные тренировки в театре юного зрителя «Молодежный».
Аналогичная проверка противопожарного состояния, включающая тренировку по эвакуации и инструктаж, были проведены сотрудниками МЧС в центре культуры «Парус» Советска.
ИСТОЧНИК KP.RU