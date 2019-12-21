2019-12-21T17:35:15+03:00
Дом. Семья

Калининградский зоопарк обнародовал видео рождения жирафенка

Малыш появился на свет 19 ноября
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
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Калининградский зоопарк выложил в интернет видео рождения жирафа. Ролик появился на официальной страничке учреждения в «ВКонтакте».

«Мы решились показать вам процесс появления на свет жирафенка. Ничего особо страшного на видео не происходит, но все же, прежде чем смотреть его, оцените свои возможности», – говорится в сообщении.

Как рассказали в зоопарке, для усиления родовой деятельности маме-жирафу Иве сделали инъекцию. Однако, детеныш так и не продвинулся. Через три часа стало понятно, что сама Ива не справится. И, чтобы избежать асфиксии детеныша, ветврачи приняли решение помочь ей разродиться. Спустя полторы минуты детеныш родился!

«Рождаясь, жирафята падают на землю с довольно большой высоты. Удар об землю помогает легким детеныша раскрыться, точно также, как хлопок по попе заставляет плакать едва родившегося человеческого младенца, помогая раскрытию легких», - рассказали в зоопарке и отметили, что для смягчения падения малыша киперы заранее уложили в вольере несколько слоев сена.

Роды прошли успешно. Вскоре после рождения жирафенок поднялся на ножки и отправился под мамин живот за первой порцией молока.

Малыш появился на свет 19 ноября в Калининградском зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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