В Калининграде нашли пропавшую 13-летнюю девочку
В Калининграде нашлась 13-летняя школьница, которую объявили в розыск в субботу 21 декабря. Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО "Запад"», школьницу заметили прохожие на улице.
«Бдительная девушка Анна заметила сидящую на крыльце магазина девочку с мальчиком, позвонила на нашу горячую линию и сообщила, что девочка подходит под описание в ориентировке. Мы сообщили сотрудникам полиции, на место сразу выехали сотрудники ПДН, но девочка уже успела скрыться», - говорится в сообщении.
Выяснилось, что девочка села в автобус №30 и попыталась уехать, однако, сотрудники полиции догнали автобус и задержали ее.
Ранее сообщалось, что девочка, проживающая на улице Новинской, 20 декабря около 23:00 ушла из дома и пропала.
ИСТОЧНИК KP.RU