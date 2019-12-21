В Калининграде нашли пропавшую 13-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-21T18:08:30+03:00

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В Калининграде нашлась 13-летняя школьница, которую объявили в розыск в субботу 21 декабря. Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО "Запад"», школьницу заметили прохожие на улице.

«Бдительная девушка Анна заметила сидящую на крыльце магазина девочку с мальчиком, позвонила на нашу горячую линию и сообщила, что девочка подходит под описание в ориентировке. Мы сообщили сотрудникам полиции, на место сразу выехали сотрудники ПДН, но девочка уже успела скрыться», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что девочка села в автобус №30 и попыталась уехать, однако, сотрудники полиции догнали автобус и задержали ее.

Ранее сообщалось, что девочка, проживающая на улице Новинской, 20 декабря около 23:00 ушла из дома и пропала.

ИСТОЧНИК KP.RU