2019-12-21T19:09:20+03:00
Дом. Семья

В Калининграде ищут землю для строительства приюта для диких животных

Также волонтеры просят неравнодушных помочь с покупкой лекарств и кормов
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Приют-передержка «Клюквенное».
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Приют-передержка «Клюквенное», который более 5 лет занимался спасением и лечением диких животных в Калининградской области, реорганизован. Об этом сообщается в группе организации в «ВКонтакте».

Один из основателей приюта – Вера – покинула свой пост. У женщины нет больше сил и здоровья заниматься животными. А так как больные животные и птицы находились на территории ее деревенского дома, то теперь приют остался без основной базы, подопечных на откорм и лечение везти теперь некуда.

«Нашей области нужен приют или центр для реабилитации диких животных. Мы ищем землю, уже обратились с письмами в некоторые структуры, сейчас ждем ответа», - говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры ищут спонсоров, готовых финансировать строительство нового приюта.

На передержке у волонтеров остаются: сокол, два кота, три щенка, пара неясытей, три селезня, лебеденок и шесть взрослых лебедей, в том числе те, которых выхаживают после отравления на городских озерах.

Птицы нуждаются в медицинском уходе, нужно покупать корм и лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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