В Калининграде разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу
Она 20 декабря ушла из дома и так и не вернулась
Фото разыскиваемойФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция разыскивает в Калининграде 15-летнюю Алену Арбузову. Оа 20 декабря ушла из дома в СНТ «Пчелка» и не вернулась.
На вид пропавшей 15-16 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы прямые темно-русые средней длины, на шее с левой стороны тёмное родимое пятно. Девушка была одета в черную куртку до колен с капюшоном, джинсы чёрного цвета, ботинки со шнурками чёрного цвета.
Если вам известно что-либо о местонахождении Алены, то позвоните в полицию по телефонам: 552-098, 552-075, либо 02.
ИСТОЧНИК KP.RU