2019-12-22T11:26:04+03:00
Происшествия

В Калининградской области водитель «Фольксвагена» сбил на «зебре» 7-летнего мальчика

Инцилент произошел в Гусеве на проспекте Ленина
Сергей Богров
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Фото с места проишествияФото с места проишествияФото: УГИБДД Калининградской области
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В минувшую субботу в Гусеве произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, автомобиль «Фольксваген» двигался по проспекту Ленина. В районе дома № 7 водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 7-летнего мальчика. В результате ребенок получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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