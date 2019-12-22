В Калининградской области водитель «Фольксвагена» сбил на «зебре» 7-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-22T11:26:04+03:00

Инцилент произошел в Гусеве на проспекте Ленина

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу в Гусеве произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, автомобиль «Фольксваген» двигался по проспекту Ленина. В районе дома № 7 водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 7-летнего мальчика. В результате ребенок получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU