Под Калининградом утонул 35-летний дайвер

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-22T12:51:39+03:00

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В субботу, 20 декабря, в районе Янтарного утонул 35-летний дайвер, который занимался добычей янтаря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава местной администрации Алексей Заливатский.

По словам Заливатского, молодого человека завалило камнями.

— К огромному сожалению, это становится «обычным явлением», уходят молодые, полные сил ребята. С последнего трагического случая прошло чуть более месяца. А ровно год назад 21-го декабря 2018го тоже было, — написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU