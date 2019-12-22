Под Калининградом утонул 35-летний дайвер
Молодого человека завалило камнями
Погибший мужчина занимался добычей янтаряФото: Shutterstock
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В субботу, 20 декабря, в районе Янтарного утонул 35-летний дайвер, который занимался добычей янтаря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава местной администрации Алексей Заливатский.
По словам Заливатского, молодого человека завалило камнями.
— К огромному сожалению, это становится «обычным явлением», уходят молодые, полные сил ребята. С последнего трагического случая прошло чуть более месяца. А ровно год назад 21-го декабря 2018го тоже было, — написал он.
ИСТОЧНИК KP.RU