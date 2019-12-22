2019-12-22T13:16:17+03:00
Происшествия

В Калининграде из горящего дома на Береговой спасли ребенка и взрослого

В здании горел подвал на площади 30 квадратных метров
Сергей Богров
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В минувшую субботу в Калининграде произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Береговой. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, в подвале дома выгорела секция на площади 30 квадратных метров. Со второго этажа с помощью специальной выдвижной лестницы были спасены ребенок и взрослый. В результате никто не пострадал. На тушение пожара выезжали расчёты пожарно-спасательных частей в составе 14 человек и трёх единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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