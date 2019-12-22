В Калининградской синагоге пройдёт церемония зажжения первой свечи на Хануку

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-22T15:31:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В это воскресенье в калининградской синагоге пройдет Ханукальный фестиваль искусств. В честь праздника вечером здесь зажгут первую свечу. Об этом сообщается на сайте Международного благотворительного фонда СТМЭГИ.

По окончании церемонии зажигания первой ханукальной свечи у входа в синагогу собравшиеся поднимутся в большой молельный зал. Здесь будет дан концерт Калининградского Симфонического оркестра под руководством заслуженного Аркадия Фельдмана и при участии солиста – скрипача из Вильнюса Бориса Траубаса.

Церемония зажжения свечи на еврейский праздник Ханука в этот день пройдет также пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах России. По традиции все восемь праздничных дней в еврейских домах зажигают ханукальные свечи.

ИСТОЧНИК KP.RU