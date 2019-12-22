2019-12-22T15:31:52+03:00
Общество

В Калининградской синагоге пройдёт церемония зажжения первой свечи на Хануку

Празднование состоится и в других городах России
Сергей Богров
Поделиться:
Изменить размер текста:

В это воскресенье в калининградской синагоге пройдет Ханукальный фестиваль искусств. В честь праздника вечером здесь зажгут первую свечу. Об этом сообщается на сайте Международного благотворительного фонда СТМЭГИ.

По окончании церемонии зажигания первой ханукальной свечи у входа в синагогу собравшиеся поднимутся в большой молельный зал. Здесь будет дан концерт Калининградского Симфонического оркестра под руководством заслуженного Аркадия Фельдмана и при участии солиста – скрипача из Вильнюса Бориса Траубаса.

Церемония зажжения свечи на еврейский праздник Ханука в этот день пройдет также пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах России. По традиции все восемь праздничных дней в еврейских домах зажигают ханукальные свечи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гарнизоны Балтфлота отразили атаку условных террористов, пытавшихся захватить боевую технику
В Калининграде из Верхнего озера вытащили тело женщины
В Калининградской синагоге пройдёт церемония зажжения первой свечи на Хануку
На Советском проспекте водитель «Форда» сбила 68-летнего калининградца
В Калининграде из горящего дома на Береговой спасли ребенка и взрослого
Под Калининградом утонул 35-летний дайвер
В Калининградской области водитель «Фольксвагена» сбил на «зебре» 7-летнего мальчика
В Калининграде разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу
В Калининграде ищут землю для строительства приюта для диких животных
В Калининграде нашли пропавшую 13-летнюю девочку
Калининградский зоопарк обнародовал видео рождения жирафенка
МЧС проверяет дома культуры и театры в Калининградской области
В Железнодорожном взялись за восстановление старинных фахверковых складов
«Аэрофлот» начал продажу льготных билетов в Калининград