В Калининграде из Верхнего озера вытащили тело женщины

СЕГОДНЯ 16:26 2019-12-22T16:26:08+03:00

По предварительной информации, она умерла не менее недели назад

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В воскресенье, 22 декабря, днем из Верхнего озера достали тело женщины. Как сообщает «Клопс» со ссылкой на Следственный комитет, его обнаружили прохожие.

На вид погибшей около 30-40 лет. Ее личность устанавливается. По предварительной информации, женщина умерла не менее недели назад. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU