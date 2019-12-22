В Калининграде из Верхнего озера вытащили тело женщины
По предварительной информации, она умерла не менее недели назад
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В воскресенье, 22 декабря, днем из Верхнего озера достали тело женщины. Как сообщает «Клопс» со ссылкой на Следственный комитет, его обнаружили прохожие.
На вид погибшей около 30-40 лет. Ее личность устанавливается. По предварительной информации, женщина умерла не менее недели назад. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU