2019-12-22T18:17:02+03:00
Политика

Гарнизоны Балтфлота отразили атаку условных террористов, пытавшихся захватить боевую технику

Всего в тренировках участвовали свыше 300 человек личного состава
Сергей Богров
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Во всех гарнизонах Балтийского флота прошли учения, на которых военным пришлось отразить атаку условных террористов. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО по Балтфлоту.

По легенде условные террористы сумели проникнуть на территорию военных городков и захватить парки боевых машин. Их атаковали из стрелкового оружия и бронетехники. Как пояснили в ведомстве, во время учений были использованы сотни холостых боеприпасов и имитация тротиловых и дымовых шашек.

Всего в тренировках участвовали 20 антитеррористических подразделений и свыше 300 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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