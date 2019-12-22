Гарнизоны Балтфлота отразили атаку условных террористов, пытавшихся захватить боевую технику
Во всех гарнизонах Балтийского флота прошли учения, на которых военным пришлось отразить атаку условных террористов. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО по Балтфлоту.
По легенде условные террористы сумели проникнуть на территорию военных городков и захватить парки боевых машин. Их атаковали из стрелкового оружия и бронетехники. Как пояснили в ведомстве, во время учений были использованы сотни холостых боеприпасов и имитация тротиловых и дымовых шашек.
Всего в тренировках участвовали 20 антитеррористических подразделений и свыше 300 человек личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU