2019-12-22T18:52:03+03:00
Происшествия

Под Калининградом ночью горел «Фольксваген»

В машине огнем были повреждены багажник, моторный отсек и салон
Сергей Богров
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В минувшую субботу в поселке Космодемьянском горел «Фольксваген Поло». Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел около полуночи. На улице Карташева огнем был охвачен припаркованный автомобиль. В машине пламенем были повреждены багажник, моторный отсек и салон. В тушении огня принимали участие пять пожарных и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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