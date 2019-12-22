Под Калининградом ночью горел «Фольксваген»
В машине огнем были повреждены багажник, моторный отсек и салон
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В минувшую субботу в поселке Космодемьянском горел «Фольксваген Поло». Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Инцидент произошел около полуночи. На улице Карташева огнем был охвачен припаркованный автомобиль. В машине пламенем были повреждены багажник, моторный отсек и салон. В тушении огня принимали участие пять пожарных и одна единица техники.
ИСТОЧНИК KP.RU