В Калининграде у Форелевого озера нашли лебедя с пулей в голове и сломанной шеей

СЕГОДНЯ 19:54 2019-12-22T21:00:26+03:00

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В воскресенье утром в районе Форелевого озера обнаружили лебедя. Как рассказала директор реабилитационного центра «Биосфера Балтики» Юлия Садовская, птица не ходила, лежала на берегу и тяжело дышала.

Лебедя доставили в больницу, где ему сделали рентген.

— В голове у птицы обнаружили пулю от пневматической винтовки. Также у нее был диагностирован перелом шеи и найдено инородное тело в желудке, — пояснила Садовская.

По мнению ветврачей, пуля находится в голове птицы уже давно. Птица находилась в тяжелом состоянии, но ближе к семи вечера стало известно, что она погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU