В Калининграде продают невзрачную елочную игрушку за миллион рублей

СЕГОДНЯ 20:40 2019-12-22T20:40:30+03:00

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На сайте "Авито" появилось объявление о продаже елочной игрушки, произведенной в 1960-е годы в Советском Союзе. На фотографии - довольно невзрачный на вид стеклянный то ли лимон, то ли орех серебряного цвета. Рядом цена - миллион рублей.

«Вам некуда девать деньги? Тогда эта игрушка для вас. Ваша память навсегда, наше счастье в деньгах, - поясняет продавец елочной игрушки за миллион. - Не забывайте что она с каждым годом становится все старше и старше. И когда-нибудь может занять место в стеклянной колбе, и смотреть на нее можно будет только за деньги. Сделайте подарок себе и нам перед Новым годом. Ведь никто не отменял новогоднего чуда», - сообщается в комментарии к лоту.

Вероятно, это предновогодняя шутка. Хотя, кто знает, может, кто-то и клюнет.

ИСТОЧНИК KP.RU