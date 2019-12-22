В Калининграде продают невзрачную елочную игрушку за миллион рублей
На сайте "Авито" появилось объявление о продаже елочной игрушки, произведенной в 1960-е годы в Советском Союзе. На фотографии - довольно невзрачный на вид стеклянный то ли лимон, то ли орех серебряного цвета. Рядом цена - миллион рублей.
«Вам некуда девать деньги? Тогда эта игрушка для вас. Ваша память навсегда, наше счастье в деньгах, - поясняет продавец елочной игрушки за миллион. - Не забывайте что она с каждым годом становится все старше и старше. И когда-нибудь может занять место в стеклянной колбе, и смотреть на нее можно будет только за деньги. Сделайте подарок себе и нам перед Новым годом. Ведь никто не отменял новогоднего чуда», - сообщается в комментарии к лоту.
Вероятно, это предновогодняя шутка. Хотя, кто знает, может, кто-то и клюнет.
ИСТОЧНИК KP.RU