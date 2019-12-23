Экстремал из Зеленоградска провел ночь под снегом в 22-градусный мороз

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-23T10:22:49+03:00

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Экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, многократный рекордсмен мира по плаванию и выживанию в ледяной воде, провел ночь с 22 на 23 декабря в деревянном саркофаге под 1.5-метровым слоем снега.

Захоронение (а именно этим термином оперирует Олег) прошло в лесу в 300 км от Тюмени при температуре -22 градуса.

- Это было жестко. Повторять точно не буду. Я жив. Это была бесконечно долгая ночь!- рассказал Олег «Комсомолке».

Под снегом Олег Резанов провел 12 часов 52 минуты.

Вы, наверное, спросите – а зачем все это? Объяснение у Олега есть.

- Я изучаю возможности человека и ищу ответ на вопрос: «Кто такой человек и на что он способен?». Знаю, что мы наделены способностями и их нужно раскрыть. Это путь долгий, опасный и непростой.

Интересно, что после экспериментом с захоронением, Олег наметил еще несколько испытаний своего организма. Например, вморозиться в лед в Якутии при температуре -50 градусов. И даже лечь на один час в пары жидкого азота (-150 градусов). Это Олег планирует осуществить в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU