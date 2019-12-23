На Балтийском шоссе столкнулись легковушка и фура, пострадал 59-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-23T10:43:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На Балтийском шоссе в понедельник 23 декабря в 7:20 случилось ДТП, в котором пострадал человек. На трассе легковой автомобиль «Proton» не выполнил требование знака «Уступи дорогу» и столкнулся с грузовиком MAN.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе регионального УГИБДД, в результате ДТП пострадал 59-летний водитель «Proton». Мужчину госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU