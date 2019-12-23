В «Храброво» из-за тумана задерживается прилет и вылет рейсов

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-23T10:46:54+03:00

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В понедельник, 23 декабря, в аэропорту «Храброво» из-за тумана произошли изменения в расписании авиарейсов.

«Из-за тумана прилет и вылет рейсов задерживается. Просим пассажиров и встречающих уточнять время вылета/прилета в справочной аэропорта по номеру телефона +7 (4012) 300-300», - сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Актуальная информация о планируемом времени прибытия и отправления рейсов представлена на онлайн табло на сайте аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU