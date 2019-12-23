В новогоднюю ночь в Калининграде ожидается штормовой ветер

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-23T10:50:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Всем нам хочется новогодней сказки - чтобы в ночь с 31 декабря на 1 января был легкий морозец и мягкий пушистый снежок. Но калининградская погода не намерена исполнять желания - она приготовила довольно неприятный сюрприз.

Как сообщает сервис Gismeteo, 31 декабря в Калининградской области температура воздуха составит +7 градусов по Цельсию, при этом ожидается дождь, который 1 января и вовсе станет проливным. В последний день старого года также усилится ветер - до 16 метров в секунду, а 1 января скорость ветра достигнет штормовых показателей - 21 метра в секунду.

Немецкий сервис Windfinder, прогнозирующий погоду для серфингистов, дает несколько иную картину, но также отмечает усиление ветра в канун Нового года. Согласно данным этого сервиса, мощное усиление ветра будет 31 декабря - в порывах скорость ветра достигнет 26 метров в секунду. На следующий день шквал немного успокоится, хотя ветер все равно будет приличным - 13-14 метров в секунду.

Windfinder также обещает и 31 декабря, и 1 января дождь, правда, несильный. Температура воздуха, согласно немецкому сервису, +6+8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU