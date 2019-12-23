В Гусеве на водителя завели дело за сбитого ребенка на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-23T10:58:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гусеве завели уголовное дело на водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на проспекте Ленина в Гусеве в субботу, 21 декабря. 19-летний водитель «Фольксвагена» сбил 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по «зебре». В результате наезда мальчик получил сотрясение головного мозга и закрытый перелом левой ключицы и был госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении 19-летнего жителя Черняховска. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU