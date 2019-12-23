На выходных в Калининградской области задержали 30 пьяных водителей
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В минувшие выходные в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 30 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Водителям грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8 (4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU