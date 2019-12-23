На Окружной дороге столкнулись «Мазда» и самосвал

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-23T11:57:00+03:00

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Утром в понедельник 23 декабря около 10:00 на Окружной дороге случилось ДТП: столкнулись легковушка и грузовик. Фото аварии выложили очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Легковой автомобиль «Мазда» получил серьезные повреждения.

Подробности ДТП выясняются.

В понедельник в 7:20 на Балтийском шоссе столкнулись легковушка и фура, пострадал 59-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU