На Окружной дороге столкнулись «Мазда» и самосвал
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Утром в понедельник 23 декабря около 10:00 на Окружной дороге случилось ДТП: столкнулись легковушка и грузовик. Фото аварии выложили очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
Легковой автомобиль «Мазда» получил серьезные повреждения.
Подробности ДТП выясняются.
В понедельник в 7:20 на Балтийском шоссе столкнулись легковушка и фура, пострадал 59-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU