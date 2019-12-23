Калининградца будут судить за интимную переписку и секс с подростками

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-23T11:56:58+03:00

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, которого обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, осужденный за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних с августа по декабрь 2018 года вступил в электронную переписку с 11-летним мальчиком, которому неоднократно направлял фотоснимки, видеозаписи и текстовые сообщения, касающиеся сексуальных отношений.

Кроме того, обвиняемый с августа 2018 по февраль 2019 гг. совершил преступления против половой неприкосновенности еще восьмерых подростков, возрастом от 13 до 14 лет. Некоторым из них он предлагал встретиться лично. Трое из восьми потерпевших согласились на встречи с обвиняемым, которые происходили в различных частях города. В ходе встреч, как полагает следствие, мужчина совершил в отношении подростков развратные действия, с двумя - мужеложство.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в Калининградский областной суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU