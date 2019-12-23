В Калининграде полиция разыскала пропавшую 15-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-23T12:00:48+03:00

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В Калининграде полицейские разыскали пропавшую 15-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Алена А. в пятницу, 20 декабря ушла из дома в СНТ «Пчелка» и не вернулась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции подготовили ориентировки с приметами подростка, которые были направлены во все территориальные органы, проверили и опросили друзей несовершеннолетней.

Как выяснилось, Алёна А. ночевала у своих друзей. Каких-либо противоправных действий в отношении неё не осуществлялось, отметили в пресс-службе УМВД.

Инспекторы ПДНпровели с подростком профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU