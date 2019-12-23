2019-12-23T12:05:17+03:00
Общество

1 января в Калининграде будет закрыто движение на участке ул. Баранова

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 1 января 2020 года в Калининграде в течение дня будет закрыто движение на участке улицы Баранова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С12.00 до 20.00 будет закрыто движение на участке от пл. Победы до ул. Подп. Иванникова; ул. Гаражной на участке от пл. Победы до ул. Юношеской. С 4 по 10 января с 8.00 до 19.00 - на участке ул. Проф. Баранова от въезда на подземную парковку МФК «Кловер Сити Центр» (пл. Победы, 10) до ул. Подп. Иванникова.

Владельцам машин рекомендуется освободить от автомобильного транспорта территорию закрытия движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1 января в Калининграде будет закрыто движение на участке ул. Баранова
В Калининграде полиция разыскала пропавшую 15-летнюю девочку
Калининградца будут судить за интимную переписку и секс с подростками
На Окружной дороге столкнулись «Мазда» и самосвал
На выходных в Калининградской области задержали 30 пьяных водителей
В Гусеве на водителя завели дело за сбитого ребенка на пешеходном переходе
На ул. Красносельской в Калининграде сбили пешехода
В новогоднюю ночь в Калининграде ожидается штормовой ветер
В «Храброво» из-за тумана задерживается прилет и вылет рейсов
На Балтийском шоссе столкнулись легковушка и фура, пострадал 59-летний мужчина
Экстремал из Зеленоградска провел ночь под снегом в 22-градусный мороз
В Калининграде продают невзрачную елочную игрушку за миллион рублей
В Калининграде у Форелевого озера нашли лебедя с пулей в голове и сломанной шеей
Под Калининградом ночью горел «Фольксваген»
Гарнизоны Балтфлота отразили атаку условных террористов, пытавшихся захватить боевую технику
В Калининграде из Верхнего озера вытащили тело женщины
В Калининградской синагоге пройдёт церемония зажжения первой свечи на Хануку
На Советском проспекте водитель «Форда» сбила 68-летнего калининградца
В Калининграде из горящего дома на Береговой спасли ребенка и взрослого
Под Калининградом утонул 35-летний дайвер
В Калининградской области водитель «Фольксвагена» сбил на «зебре» 7-летнего мальчика
В Калининграде разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу
В Калининграде ищут землю для строительства приюта для диких животных
В Калининграде нашли пропавшую 13-летнюю девочку
Калининградский зоопарк обнародовал видео рождения жирафенка
МЧС проверяет дома культуры и театры в Калининградской области
В Железнодорожном взялись за восстановление старинных фахверковых складов
«Аэрофлот» начал продажу льготных билетов в Калининград