1 января в Калининграде будет закрыто движение на участке ул. Баранова

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-23T12:05:17+03:00

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В среду, 1 января 2020 года в Калининграде в течение дня будет закрыто движение на участке улицы Баранова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С12.00 до 20.00 будет закрыто движение на участке от пл. Победы до ул. Подп. Иванникова; ул. Гаражной на участке от пл. Победы до ул. Юношеской. С 4 по 10 января с 8.00 до 19.00 - на участке ул. Проф. Баранова от въезда на подземную парковку МФК «Кловер Сити Центр» (пл. Победы, 10) до ул. Подп. Иванникова.

Владельцам машин рекомендуется освободить от автомобильного транспорта территорию закрытия движения.

ИСТОЧНИК KP.RU