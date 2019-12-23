Вице-премьера Гарри Гольдмана увольняют «по настоянию губернатора»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-23T13:13:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Гарри Гольдман увольняется с поста вице-премьера правительства Калининградской области. Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

- Да, сегодня Гарри Митевич по настоянию губернатора написал заявление об увольнении, - заявил Лысков. – Пока не совсем ясно, будет он отрабатывать две недели или нет, но до нового года он проработает. Ему нужно будет дела передать.

Кто займет место Гольдмана, Лысков ответить затруднился.

Напомним, заместителем председателя Правительства области Гольдман был назначен распоряжением губернатора 28 марта 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU