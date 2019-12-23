2019-12-23T12:48:05+03:00
Общество

Житель Черняховска украл с вино-водочного завода 33 бутылки алкоголя

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
Изменить размер текста:

В Черняховске инспекторы ГИБДД задержали местного жителя по подозрению в краже алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции на улице Курчатова для проверки документов остановили «Ниссан». В ходе визуального осмотра инспекторы обнаружили на заднем сидении 33 бутылки алкогольной продукции без акцизных марок.

В ходе проверки было установлено, что 30-летний водитель, являясь сотрудником вино-водочного завода, похитил алкоголь с целью дальнейшей реализации. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ – кража.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Славска добилась блокировки 80 сайтов по покупке прав и оружия
Калининградец при помощи экскаватора выкопал и украл 40 штук бордюрного камня
Калининградские школьники победили в международном инженерном конкурсе
Исследование: Калининградцев мотивирует работать лучше официальное оформление и «белая» зарплата
Руководитель агентства по градостроению Наталья Васюкова ушла в отставку
СК проводит проверку по факту гибели дайвера в Янтарном
На калининградца завели дело за регистрацию «фирмы-однодневки»
Калининградец выстрелил в напавшего на него хулигана. На него завели дело
Житель Черняховска украл с вино-водочного завода 33 бутылки алкоголя
Вице-премьера Гарри Гольдмана увольняют «по настоянию губернатора»
1 января в Калининграде будет закрыто движение на участке ул. Баранова
В Калининграде полиция разыскала пропавшую 15-летнюю девочку
Калининградца будут судить за интимную переписку и секс с подростками
На Окружной дороге столкнулись «Мазда» и самосвал
На выходных в Калининградской области задержали 30 пьяных водителей
В Гусеве на водителя завели дело за сбитого ребенка на пешеходном переходе
На ул. Красносельской в Калининграде сбили пешехода
В новогоднюю ночь в Калининграде ожидается штормовой ветер