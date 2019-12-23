Житель Черняховска украл с вино-водочного завода 33 бутылки алкоголя

СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-23T12:48:05+03:00

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В Черняховске инспекторы ГИБДД задержали местного жителя по подозрению в краже алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции на улице Курчатова для проверки документов остановили «Ниссан». В ходе визуального осмотра инспекторы обнаружили на заднем сидении 33 бутылки алкогольной продукции без акцизных марок.

В ходе проверки было установлено, что 30-летний водитель, являясь сотрудником вино-водочного завода, похитил алкоголь с целью дальнейшей реализации. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ – кража.

ИСТОЧНИК KP.RU