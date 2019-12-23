Калининградец выстрелил в напавшего на него хулигана. На него завели дело

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-23T12:56:50+03:00

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Житель Неманского района выстрелил из травматического пистолета в напавшего на него хулигана и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Маломожайское. Пьяный 32-летний мужчина набросился с палкой на односельчанина и начал его избивать. Защищаясь, 28-летний мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета.

«Сотрудники полиции изъяли оружие и гильзу. Выяснилось, что у мужчины есть разрешение на ношение пистолета», - отметили в пресс-службе полиции.

Теперь на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». На пострадавшего, которого доставили в больницу, также завели дело, но по более мягкой статье – «Хулиганство».

ИСТОЧНИК KP.RU