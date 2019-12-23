На калининградца завели дело за регистрацию «фирмы-однодневки»

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-23T13:39:10+03:00

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На жителя Калининграда завели уголовное дело за регистрацию подставной фирмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

44-летний мужчина подал в налоговую инспекцию пакет документов для регистрации юридического лица. В ходе проверки сотрудники экономической безопасности установили, что горожанин не намерен фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя и руководителя созданной фирмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU