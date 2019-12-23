На калининградца завели дело за регистрацию «фирмы-однодневки»
На жителя Калининграда завели уголовное дело за регистрацию подставной фирмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
44-летний мужчина подал в налоговую инспекцию пакет документов для регистрации юридического лица. В ходе проверки сотрудники экономической безопасности установили, что горожанин не намерен фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя и руководителя созданной фирмы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
ИСТОЧНИК KP.RU