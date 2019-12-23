2019-12-23T13:56:40+03:00
Общество

СК проводит проверку по факту гибели дайвера в Янтарном

Виктор Сергеев
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..Фото: Shutterstock
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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели дайвера в море в районе Янтарного. Об том сообщает пресс-служба ведомства.

Тело 35-летнего уроженца города Нальчик было извлечено из воды ночью 21 декабря.

«По предварительным данным, мужчина вместе с другом совершал погружение под воду, используя акваланг. В условленное время он не поднялся на поверхность. Друг обнаружил его на дне моря, придавленным фрагментом грунта, и извлек тело на поверхность уже без признаков жизни», - отметили в пресс-службе Следственного комитета, добавив, что при осмотре места происшествия на теле погибшего следов криминальной смерти не обнаружено.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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