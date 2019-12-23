СК проводит проверку по факту гибели дайвера в Янтарном
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели дайвера в море в районе Янтарного. Об том сообщает пресс-служба ведомства.
Тело 35-летнего уроженца города Нальчик было извлечено из воды ночью 21 декабря.
«По предварительным данным, мужчина вместе с другом совершал погружение под воду, используя акваланг. В условленное время он не поднялся на поверхность. Друг обнаружил его на дне моря, придавленным фрагментом грунта, и извлек тело на поверхность уже без признаков жизни», - отметили в пресс-службе Следственного комитета, добавив, что при осмотре места происшествия на теле погибшего следов криминальной смерти не обнаружено.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU