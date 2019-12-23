Руководитель агентства по градостроению Наталья Васюкова ушла в отставку

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-23T14:11:57+03:00

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В понедельник стало известно еще об одном увольнении в правительстве Калининградской области. О желании уйти в отставку, как сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, заявила Наталья Васюкова, возглавляющая агентство по градостроению.

- Заявление было написано по собственному желанию, - рассказал Лысков. - Ее обязанности пока будет исполнять кто-то из замов.

Напомним, агентство занималось выдачей разрешений на строительство. Ранее этим правом обладали муниципалитеты. Пост руководителя Васюкова занимала с октября 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU