Исследование: Калининградцев мотивирует работать лучше официальное оформление и «белая» зарплата

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-23T14:40:21+03:00

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Служба исследований HeadHunter провела опрос 5 тысяч соискателей и выяснила, что мотивирует работать лучше жителей Калининградской области.

Для работников из Калининградской области лучшим мотиватором является высокая заработная плата, об этом заявили 70 процентов опрошенных. На втором месте — официальное оформление и «белая» заработная плата, это отметили 42 процента респондентов, причем это самый высокий показатель по стране.

Большие возможности для карьерного роста и развития мотивируют 33 процентов соискателей. Для 30 процентов важны похвала и признание результатов работы коллегами и начальством, еще 27 процентов указали, что их мотивирует удобный график работы.

Среди прочего, респонденты упоминали близость работы к дому, адекватность руководства, стабильность и другое. В меньшей степени опрошенных соискателей в качестве факторов мотивации привлекают наличие полиса ДМС (менее 1 процента), возможность взять дополнительные отгулы (менее 1 процента), участвовать в корпоративных мероприятиях (3 процента) и учиться за счет компании (6 процентов).

ИСТОЧНИК KP.RU