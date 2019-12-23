2019-12-23T14:40:21+03:00
Общество

Исследование: Калининградцев мотивирует работать лучше официальное оформление и «белая» зарплата

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Служба исследований HeadHunter провела опрос 5 тысяч соискателей и выяснила, что мотивирует работать лучше жителей Калининградской области.

Для работников из Калининградской области лучшим мотиватором является высокая заработная плата, об этом заявили 70 процентов опрошенных. На втором месте — официальное оформление и «белая» заработная плата, это отметили 42 процента респондентов, причем это самый высокий показатель по стране.

Большие возможности для карьерного роста и развития мотивируют 33 процентов соискателей. Для 30 процентов важны похвала и признание результатов работы коллегами и начальством, еще 27 процентов указали, что их мотивирует удобный график работы.

Среди прочего, респонденты упоминали близость работы к дому, адекватность руководства, стабильность и другое. В меньшей степени опрошенных соискателей в качестве факторов мотивации привлекают наличие полиса ДМС (менее 1 процента), возможность взять дополнительные отгулы (менее 1 процента), участвовать в корпоративных мероприятиях (3 процента) и учиться за счет компании (6 процентов).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Славска добилась блокировки 80 сайтов по покупке прав и оружия
Калининградец при помощи экскаватора выкопал и украл 40 штук бордюрного камня
Калининградские школьники победили в международном инженерном конкурсе
Исследование: Калининградцев мотивирует работать лучше официальное оформление и «белая» зарплата
Руководитель агентства по градостроению Наталья Васюкова ушла в отставку
СК проводит проверку по факту гибели дайвера в Янтарном
На калининградца завели дело за регистрацию «фирмы-однодневки»
Калининградец выстрелил в напавшего на него хулигана. На него завели дело
Житель Черняховска украл с вино-водочного завода 33 бутылки алкоголя
Вице-премьера Гарри Гольдмана увольняют «по настоянию губернатора»
1 января в Калининграде будет закрыто движение на участке ул. Баранова
В Калининграде полиция разыскала пропавшую 15-летнюю девочку
Калининградца будут судить за интимную переписку и секс с подростками
На Окружной дороге столкнулись «Мазда» и самосвал
На выходных в Калининградской области задержали 30 пьяных водителей
В Гусеве на водителя завели дело за сбитого ребенка на пешеходном переходе
На ул. Красносельской в Калининграде сбили пешехода
В новогоднюю ночь в Калининграде ожидается штормовой ветер