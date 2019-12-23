СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-23T15:47:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградские школьники победили в международном инженерном конкурсе «Кванториада». За победу по десяти направлениям боролись 425 школьников из шести стран, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Калининградскую область представляли три команды из детского технопарка «Кванториум» и центра развития современных компетенций детей БФУ им. И. Канта. Они участвовали в треках «Психоэмоциональный тренажер», «Трасформируемый модуль космической станции» и «Бесшовный навигатор.

Команда из «Кванториума» «MoonElectri» стала победителем по направлению «Трасформируемый модуль космической станции». В ее составе Матвей Калинин (школа №46 с УИОП), Алексей Лютин (школа №25 с УИОП), Артем Духневич (школа №13), Кирилл Васильев (гимназия №7 г. Балтийска), Илья Чебаник (школа №57) и Алина Войтюк (гимназия №294 г. Санкт-Петербурга). Участники состязаний должны были представить свой проект, провести герметичную стыковку модулей станции, организовать работу его устройств и передачи информации в условиях нахождения в барокамере и на вибростенде.

ИСТОЧНИК KP.RU