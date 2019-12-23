2019-12-23T16:08:19+03:00
Общество

Калининградец при помощи экскаватора выкопал и украл 40 штук бордюрного камня

Ущерб составил 11 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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В Багратионовском районе полицейские раскрыли кражу бордюрного камня. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

С заявлением о краже 40 штук бордюра в полицию обратились представители городской администрации. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

«Очевидцы сообщили, что бордюр выкапывал неизвестный мужчина на экскаваторе. Выяснилось, что 30-летний местный житель арендовал спецтехнику, с помощью которой, под видом проведения земельных работ, выкорчевывал бордюр. Похищенное имущество злоумышленник успел продать», - рассказали в пресс-службе полиции.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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