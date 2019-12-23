Прокуратура Славска добилась блокировки 80 сайтов по покупке прав и оружия
.Фото: Александр Подгорчук
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По требованию прокуратуры Славского района суд заблокировал 80 сайтов с запрещенной информацией. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В частности, 20 исковых заявлений было подано насчет блокировки сайтов, предоставляющих услуги покупки водительских удостоверений. 15 сайтов содержали информацию о покупке и изготовлении оружия, 40 сайтов - о способах производства взрывчатых веществ из подручных материалов.
Все исковые заявления прокуратуры рассмотрены и удовлетворены судом. Решения вступили в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU