2019-12-23T17:36:53+03:00
Общество

В пер. Воздушном в Калининграде временно запретят остановку транспорта

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В январе 2020 года в переулке Воздушном в Калининграде запретят остановку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорожные знаки 3.27 «остановка запрещена» будут установлены 13 января для повышения безопасности дорожного движения при строительстве многоквартирного дома.

Ограничения будут действовать только на время проведения строительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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