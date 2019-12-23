2019-12-23T17:44:41+03:00
Общество

В Калининграде пассажирской маршруткой управлял лишенный прав 64-летний водитель

Водитель еще в 2015 году был лишен прав за ДТП с пострадавшим в Твери, однако он не стал сдавать свои права в ГИБДД
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде инспекторы ГИБДД выявили водителя автобуса, лишенного права управления. Об этом сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Маршрутку №64 сотрудники ГИБДД остановили на Ленинском проспекте. В ходе проверки было установлено, что 64-летний водитель еще в 2015 году был лишен прав за ДТП с пострадавшим в Твери. Однако он не стал сдавать свои права в ГИБДД для начала исчисления срока лишения. Более того, там же в Твери его остановили уже без прав и арестовали на трое суток. После этого пенсионер-рецидивист оказался в Калининграде, где спокойно занялся пассажирскими перевозками.

Сейчас по факту выявления управления лица, лишенного права управления, готовится материал для рассмотрения в суде и принятия решения, отметили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе
Калининградка хочет отсудить 120 тысяч за сломанную руку в стоматологической клинике
С начала года в Калининградской области трудоустроили более 400 инвалидов
Калининградец получил 9 месяцев «строгача» за публикацию интимных фотографий своей знакомой
В Калининграде пассажирской маршруткой управлял лишенный прав 64-летний водитель
В пер. Воздушном в Калининграде временно запретят остановку транспорта
Прокуратура Славска добилась блокировки 80 сайтов по покупке прав и оружия
Калининградец при помощи экскаватора выкопал и украл 40 штук бордюрного камня
Калининградские школьники победили в международном инженерном конкурсе
Исследование: Калининградцев мотивирует работать лучше официальное оформление и «белая» зарплата
Руководитель агентства по градостроению Наталья Васюкова ушла в отставку
СК проводит проверку по факту гибели дайвера в Янтарном
На калининградца завели дело за регистрацию «фирмы-однодневки»
Калининградец выстрелил в напавшего на него хулигана. На него завели дело
Житель Черняховска украл с вино-водочного завода 33 бутылки алкоголя
Вице-премьера Гарри Гольдмана увольняют «по настоянию губернатора»
1 января в Калининграде будет закрыто движение на участке ул. Баранова
В Калининграде полиция разыскала пропавшую 15-летнюю девочку
Калининградца будут судить за интимную переписку и секс с подростками
На Окружной дороге столкнулись «Мазда» и самосвал
На выходных в Калининградской области задержали 30 пьяных водителей
В Гусеве на водителя завели дело за сбитого ребенка на пешеходном переходе
На ул. Красносельской в Калининграде сбили пешехода
В новогоднюю ночь в Калининграде ожидается штормовой ветер