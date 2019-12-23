В Калининграде пассажирской маршруткой управлял лишенный прав 64-летний водитель

СЕГОДНЯ 17:44 2019-12-23T17:44:41+03:00

Водитель еще в 2015 году был лишен прав за ДТП с пострадавшим в Твери, однако он не стал сдавать свои права в ГИБДД

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В Калининграде инспекторы ГИБДД выявили водителя автобуса, лишенного права управления. Об этом сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Маршрутку №64 сотрудники ГИБДД остановили на Ленинском проспекте. В ходе проверки было установлено, что 64-летний водитель еще в 2015 году был лишен прав за ДТП с пострадавшим в Твери. Однако он не стал сдавать свои права в ГИБДД для начала исчисления срока лишения. Более того, там же в Твери его остановили уже без прав и арестовали на трое суток. После этого пенсионер-рецидивист оказался в Калининграде, где спокойно занялся пассажирскими перевозками.

Сейчас по факту выявления управления лица, лишенного права управления, готовится материал для рассмотрения в суде и принятия решения, отметили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU