2019-12-23T18:14:00+03:00
Общество

Калининградец получил 9 месяцев «строгача» за публикацию интимных фотографий своей знакомой

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградца отправили в колонию на 9 месяцев за публикацию интимных фотографий своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В феврале этого года ранее судимый за половые преступления 53-летний мужчина поругался со своей знакомой. После этого он опубликовал на своей странице в социальной сети ее интимные фотографии.

Суд признал его виновным в незаконном распространении сведений частной жизни лица без его согласия. И приговорил к девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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