Калининградец получил 9 месяцев «строгача» за публикацию интимных фотографий своей знакомой
.Фото: Александр Подгорчук
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Калининградца отправили в колонию на 9 месяцев за публикацию интимных фотографий своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В феврале этого года ранее судимый за половые преступления 53-летний мужчина поругался со своей знакомой. После этого он опубликовал на своей странице в социальной сети ее интимные фотографии.
Суд признал его виновным в незаконном распространении сведений частной жизни лица без его согласия. И приговорил к девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU